وزير الأوقاف: لا عودة للاستخدام السياسي للمساجد نهائيا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا عودة للاستخدام السياسي للمساجد نهائيًا، مشددًا على عدم استخدام المساجد في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، لصالح أي أشخاص أو مؤتمرات أو أحزاب سياسية أو إلصاق اللافتات.



وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت توجيهاته واضحة للحكومة بالالتزام بالحياد الكامل والمطلق في الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، وعدم استخدام أجهزة الدولة على الإطلاق من قبل أي طرف في العملية الانتخابية.



وأشار إلى كلمته اليوم خلال حضوره مؤتمر «مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة»، في محافظة البحيرة، قائلًا إنه تحدث عن الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، ولم يتناقش مع الشباب من منطلق ديني إنما من منظور دنيوي معاصر.



وتابع: «إن العالم الغربي يتهمنا بأننا شعوب متخلفة، وينظر إلينا باعتبارنا غير مؤهلين لممارسة الديمقراطية، لذلك نريد أن نريهم حضارة ووعي هذا الشعب، من خلال مشاركتنا الإيجابية في الانتخابات المقبلة، والإدلاء بأصواتنا فيما نراه مناسب لبلادنا».



وشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأحد، في مؤتمر «مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة» الذي نظمته جامعة دمنهور بمقر كلية التربية بمنطقة الأبعادية.