الأهلي يطلع غداً على حالة المصابين

قال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيطلع غداً على تقرير طبي شامل عن اللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، خاصةً علي معلول وأيمن أشرف آخر الإصابات في لاعبي الفريق.

وأوضح أيوب أن الجهاز الفني نجح في تجهيز البدائل المناسبة للاعبين المصابين في العديد من المراكز خصوصاً أن الأهلي يملك دائماً البدائل المميزة والمناسبة لتعويض الغيابات والتي تؤدي دائماً بنفس الكفاءة الفنية.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني للأهلي سيبدأ دراسة المقاولون العرب بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة؛ للوقوف على عناصر القوة والضعف بالفريق المنافس خصوصا وأن الأهلي سيخوض مباراتين متتاليتين مع في وقت قصير .

وأضاف أيوب أن الفوز في كل المباريات المقبلة هو شعار المرحلة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين لحين حسم الدوري، رافضاً القول بأن فارق النقاط الذي يعتلي به الأهلي صدارة الدوري حسم المسابقة له بشكل رسمي الآن.