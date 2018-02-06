روسيا تؤكد التزامها بمعاهدة «ستارت الجديدة» مع الولايات المتحدة

أكدت روسيا التزامها بالمعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، مطالبة الولايات المتحدة بمواصلة البحث عن حلول تحظى بموافقة الطرفين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أصدرته اليوم الإثنين وبثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "تؤكد روسيا التزامها بمعاهدة (ستارت الجديدة).. وفي الوقت نفسه، تحث روسيا الولايات المتحدة على مواصلة البحث الجاد عن حلول تحظى بموافقة ثنائية إزاء قضايا تتعلق بعملية استبعاد الأسلحة النووية من الحسابات، فضلا عما يتعلق بقضايا أخرى يواجهها الجانبان أثناء تنفيذهما للمعاهدة".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستتسلم في المستقبل القريب، إشعارا رسميا يؤكد امتثال روسيا لالتزاماتها بموجب المعاهدة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت استمرار الولايات المتحدة في التزامها بالتنفيذ الكامل لبنود المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستستمر في التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة التي تساهم في حفظ التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تأتي في إطار الجهود الجهورية لمنع انتشار الأسلحة النووية حول العالم.

ودخلت معاهدة (ستارت الجديدة) حيز التنفيذ في عام 2011، ونصت على عدم امتلاك أي طرف أكثر من 700 من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات القادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية والقاذفات الاستراتيجية.