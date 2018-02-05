بدء اجتماع اللجنة الاقتصادية بالجامعة العربية تحضيرا للدورة الوزارية الـ101

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للدورة الوزارية الـ101 للمجلس المقررة الخميس المقبل، وذلك برئاسة السودان خلفا للمملكة العربية السعودية.

تبحث اللجنة عددا من البنود الاقتصادية في صدارتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الـ29 والمقررة في مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

كانت اللجنة الاجتماعية للمجلس عقدت اجتماعا أمس الأحد، في إطار التحضير أيضا لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.