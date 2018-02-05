لميس الحديدي: الشائعات حول الدواجن مخفضة السعر «سياسية»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي أحاطت بطرح كميات من الدواجن بأسعار مخفضة، غرضها «سياسي» في المقام الأول، مشيرة إلى نفي الحكومة لشائعات انتهاء صلاحية هذه الدواجن.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد: «الأكيد أن الدولة والجيش لن يطرحا أي سلع أو دواجن منتهية الصلاحية، فالدولة بالتأكيد لن تسمم الناس».

واستطردت: «نحن نعلم سبب تداول هذه الشائعات، فهناك عالم على وسائل التوصال الاجتماعي يشككون في كل شيء، وموضوع الفراخ موضوع سياسي، فهم يشككون في قدرة الدولة عند طرح سلع بأسعار مخفضة، يقولون أن السبب هو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، والقصة سياسية من أولها لآخرها».

يذكر أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، طرحت خلال الأيام الماضية دواجن مجمدة بسعر 17.5 جنيهًا بعد تخفيض سعرها، ما تسبب في ظهور شائعات حول عدم سلامتها، قبل أن تؤكد الحكومة صلاحية هذه الدواجن.