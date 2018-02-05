«المعارضة السورية» تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الغارات الروسية على إدلب

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أدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، اليوم الإثنين، الغارات الروسية المكثفة على محافظة إدلب السورية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الغارات.

وأكد الائتلاف، في بيان، أنه يدين بأشد العبارات، الهجمة «المسعورة» التي يشنها الاحتلال الروسي ونظام «الرئيس بشار الأسد»، بحق المدن والبلدات والقرى في ريف إدلب، مستهدفا المدنيين والأحياء السكنية.

وطالب الائتلاف، مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعمل على إصدار قرار موجه بشكل مباشر لروسيا؛ لإدانة جرائمها بحق الشعب السوري وفرض الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة التي تمارسها، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الروسية وجرائم النظام.

تأتي الغارات الروسية على إدلب عقب إعلان هيئة تحرير الشام «النصرة سابقا» المسؤولية عن إسقاط طائرة حربية روسية ومقتل قائدها قبل أيام.