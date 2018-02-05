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رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية بالمركز التجاري

جولة رئيس جامعة حلوان للمركز التجاري بالجامعة
جولة رئيس جامعة حلوان للمركز التجاري بالجامعة
كتب- هاني النقراشي
نشر فى : الإثنين 5 فبراير 2018 - 2:06 م | آخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 2:06 م

قام رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، بعمل جولة تفقدية، وذلك استمرارًا لجولاته لمتابعة أهم وآخر التطورات التي تقوم بها الجامعة لمنشآتها، والوقوف على آخر اللمسات النهائية والتشطيب النهائي للمركز التجاري بالجامعة، عقب التجديدات التي قامت بها الإدارة الهندسية بالجامعة من دهانات وسيراميك وتجديد لدورات المياه وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق تمهيدًا لفتح خدماته لطلاب الجامعة.

وأكد «نجم»، في بيان صادر عن الجامعة، أهمية دور الصيانة في المحافظة على منشآت الجامعة والمتابعة المستمرة لهذه المنشآت.

وجدبر بالذكر، أن الدكتور ماجد نجم، تفقد أحد المطاعم بالجامعة، حيث تحدث مع الطلاب حول جودة المنتج الذي يقدم لهم حرصًا منه على راحة وسلامة الطلاب.


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