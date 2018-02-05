غادة صلاح: «الأنثى التي أنقذتني» شهادتي على هزيمة السرطان

نظمت دار الشروق بجناحها في معرض الكتاب، أمس الأحد، حفل توقيع «الأنثي التي أنقذتني»، للكاتبة غادة صلاح جاد.



وقالت غادة صلاح إن فكرة خروج الكتاب جاءت بالصدفة، حيث طلب منها صديقها وليد عبد المنعم مؤلف أغنية «لسة جميلة» تدوين تجربتها فبدأت وقتها في الكتابة، وعندما عرضت عليه ما كتبته، شجعها على الاستمرار.



وأضافت صاحبة «الأنثى التي أنقذتني» انها قسمت الكتاب إلى 3 فصول تحكي خلالهم رحلتها مع السرطان في ثلاث سنوات، لافتة إلى أن أهم ما يميز الكتاب هو أنها حاولت من خلاله تصحيح الخطأ المرتبط بأذهان الناس عن مرض السرطان وأنه لابد من التمسك بالأمل، وتقديم الدعم والمساندة لاجتياز هذا المرض.