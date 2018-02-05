الإثنين 5 فبراير 2018 2:54 ص القاهرة القاهرة 15.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

النتـائـج تصويت

غادة صلاح: «الأنثى التي أنقذتني» شهادتي على هزيمة السرطان

غادة صلاح حفل توقيع كتابها - أرشيفية
غادة صلاح حفل توقيع كتابها - أرشيفية
أحمد سعيد
نشر فى : الإثنين 5 فبراير 2018 - 1:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 1:24 ص
نظمت دار الشروق بجناحها في معرض الكتاب، أمس الأحد، حفل توقيع «الأنثي التي أنقذتني»، للكاتبة غادة صلاح جاد.

وقالت غادة صلاح إن فكرة خروج الكتاب جاءت بالصدفة، حيث طلب منها صديقها وليد عبد المنعم مؤلف أغنية «لسة جميلة» تدوين تجربتها فبدأت وقتها في الكتابة، وعندما عرضت عليه ما كتبته، شجعها على الاستمرار.

وأضافت صاحبة «الأنثى التي أنقذتني» انها قسمت الكتاب إلى 3 فصول تحكي خلالهم رحلتها مع السرطان في ثلاث سنوات، لافتة إلى أن أهم ما يميز الكتاب هو أنها حاولت من خلاله تصحيح الخطأ المرتبط بأذهان الناس عن مرض السرطان وأنه لابد من التمسك بالأمل، وتقديم الدعم والمساندة لاجتياز هذا المرض.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار ثقافة

شارك بتعليقك