«الدفاع الروسية»: انتحار قائد طائرة سقطت في سوريا بقنبلة يدوية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن طيار الطائرة الحربية الروسية، التي جرى إسقاطها في سورية مطلع الأسبوع، انتحر بقنبلة يدوية بدلا من أن يتم أسره.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الطيار الميجور رومان فيليبوف، الذي خرج من الطائرة تحت إطلاق كثيف للنيران في منطقة يسيطر عليها المتمردون، كان محاصرا و"دخل في قتال غير متكافئ مع المسلحين".

وجاء في البيان: "لقد فجر نفسه بقنبلة يدوية عندما كانت المسافة بينه وبين المسلحين مترات قليلة. إن وفاته خسارة كبيرة لسلاح الجو الروسي".

وقال البيان: "تمنح وزارة الدفاع الروسية رومان فيليبوف لقب بطل الاتحاد الروسي على بسالته وشجاعته".

وكان قد تم إسقاط الطائرة طراز "سو 25" أمس الأول السبت في مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

وكانت الطائرة تشن هجمات جوية على أهداف للمعارضة في إطار الدعم العسكري للحكومة السورية، الحليفة لروسيا.

وقال متحدث باسم هيئة تحرير الشام «النصرة سابقا» التي لها صلات بالقاعدة إن إسقاط الطائرة انتقاما من حملة القصف الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "إباء" القول عن محمود التركماني، القائد العسكري في كتيبة الدفاع الجوي التابعة لهيئة تحرير الشام: "ليعلم الغزاة المجرمين أن سماءنا ليست نزهة لهم ولن يمروا فيها دون أن يدفعوا الثمن".

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بقضايا الدفاع، فلاديمير شامانوف، قوله اليوم إنه من المرجح أن يكون تم استهداف الطائرة بصاروخ حراري تم إطلاقه من منصة إطلاق محمولة.

ويبدو أن الطائرة كانت قريبة من الأرض ليتم إصابتها بنظام دفاعي محمول على الكتف.

وأضاف شامانوف أن السلاح المستخدم في إسقاط الطائرة إما صاروخ ستريلا، الذي صمم في العهد السوفيتي، أو صاروخ ستينجر الأمريكي.