«الإسكان» تعد قائمة سوداء لشركات المقاولات غير الملتزمة

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن وزارته تعد قائمة بأسماء شركات المقاولات غير الملتزمة بتنفيذ الأعمال المسند لها تنفيذها طبقًا للشروط والمواصفات ومدة التنفيذ المتفق عليها، تثير المشاكل والمعوقات مع جهات الإشراف؛ لاتخاذ إجراءات ضدها، ومنها: وضعها في قائمة سوداء ممنوع التعامل معها في جميع جهات الوزارة، على حد قوله.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك شركات استغلت الفرصة التي أتاحها «العدد الضخم وغير المسبوق» من المشروعات التي تنفذها الدولة، وتوسعت في أعمالها وأصبح لديها مصداقية مع الوزارة.

وتابع: «في المقابل، هناك شركات مقاولات متقاعسة، ولا تلتزم، سواء في مواعيد التنفيذ، أو في جودة الأعمال، على الرغم من أن الوزارة لا تتأخر في دفع المستحقات المالية للشركات».