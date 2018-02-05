الإثنين 5 فبراير 2018 3:12 م القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
النتـائـج تصويت

«الإسكان» تعد قائمة سوداء لشركات المقاولات غير الملتزمة

كتب- محمد علاء
نشر فى : الإثنين 5 فبراير 2018 - 2:03 م | آخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 2:03 م

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن وزارته تعد قائمة بأسماء شركات المقاولات غير الملتزمة بتنفيذ الأعمال المسند لها تنفيذها طبقًا للشروط والمواصفات ومدة التنفيذ المتفق عليها، تثير المشاكل والمعوقات مع جهات الإشراف؛ لاتخاذ إجراءات ضدها، ومنها: وضعها في قائمة سوداء ممنوع التعامل معها في جميع جهات الوزارة، على حد قوله.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك شركات استغلت الفرصة التي أتاحها «العدد الضخم وغير المسبوق» من المشروعات التي تنفذها الدولة، وتوسعت في أعمالها وأصبح لديها مصداقية مع الوزارة.

وتابع: «في المقابل، هناك شركات مقاولات متقاعسة، ولا تلتزم، سواء في مواعيد التنفيذ، أو في جودة الأعمال، على الرغم من أن الوزارة لا تتأخر في دفع المستحقات المالية للشركات».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار مصر

شارك بتعليقك