«البدوي» ينفي استعادة ملكية قنوات الحياة من «هوم ميديا»

نفى المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وجود عراقيل بشأن صفقة بيع مجموعة قنوات وتليفزيون الحياة، مؤكدا أن الصفقة تسير وفقًا للإجراءات المتبعة والموقعة مع شركة هوم ميديا.



من جانبها، أكدت مصادر داخل شركة هوم ميديا، استمرار صفقة بيع الحياة، وأن العمل يجري داخل المحطة علي قدم وساق لاستعادة مركز القناة التي مازالت تنافس علي نسب الأعلي مشاهدة.



وأوضحت المصادر، أن الإعلاميين الذين رحلوا مؤخرا عن القناة، تم ذلك بالاتفاق والتسوية، ولم يكن مطلقا انسحاب منهم، ويجري حاليا الاتفاق مع مجموعة من الإعلاميين للانتقال لشاشة الحياة في ثوبها الجديد.



