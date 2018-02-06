قال خالد أبو اليسر أحد أصحاب محلات المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، أن جميع العاملين بالدباغة يرحبون بالانتقال من منطقة مجرى العيوم إلى مدينة الروبيكي لكنهم يطالبون بالعدالة بالتوزيع في المساحات بالمدينة الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بلدنا أمانة» الذي يقدمه خالد علوان على قناة «ltc»، أن 70% من العاملين بالدباغة بمجرى العيون مستأجرين للمحلات وليس لهم مكانا بديلا بمدينة الروبيكي الجديدة. كما ان التراخيص ممنوع إصدارها منذ أكثر من ٢٠ سنة بحجة التجهيز للانتقال لمدينة الروبيكي.

وأشار أبو اليسر إلى أن الجلد المصري من أفضل الخامات في العالم وأسعاره تنافسية بشكل كبير ولذلك تصدر لدول كثيرة ويمكن أن يزيد حجم التصدير لو تم تطوير الصناعة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كما فعلت الهند.

من جانبها أكدت فاتن الباروكي، أحد خبراء صناعة الجلود أن أزمة مصنعي الجلود بمنطقة مجرى العيون تكمن في وجود مجاملات ومحسوبيات في توزيع المساحات بمدينة الروبيكي، مشيرة إلى أن قرار نقل المدابغ تم اتخاذه بعد حدوث تلوث كبير بالمنطقة لافتة أن سور مجرى العيون هو اول وسيلة لنقل المياه.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPmq8v07z_g&app=desktop