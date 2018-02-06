إسرائيل تخشى وقوع زلزال يشرد مليون شخص ويقتل الآلاف

رجحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقوع زلزال قوى فى البلاد قد يؤدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص ومقتل آلاف من السكان.

وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن «وزارة الدفاع تستعد لإمكانية حدوث زلزال قوى، قد يؤدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ووقوع أضرار واسعة للبنى التحتية والممتلكات».

وأضافت أن «من بين الخيارات التى تبحثها الوزارة؛ بناء عدد من التجمعات السكانية المؤقتة فى أنحاء مختلفة من البلاد، يمكنها أن تستوعب أكثر من مليون شخص قد يتم إجلاؤهم من منازلهم لفترة تصل إلى 3 سنوات، وستشمل هذه التجمعات خدمات مجتمعية مثل عيادات طوارئ ومدارس مؤقتة».

وتابعت الصحيفة أن «الوزارة طلبت أخيرا معلومات من مزودين على خطط لاستيعاب واسع النطاق يتلاءم مع هزة أرضية، وهو ما يشير إلى السيناريو الذى تعد له الوزارة».

وأشارت فى هذا الصدد إلى أن «الوزارة طلبت معلومات عن تجمعات سكانية يمكن إقامتها فى غضون شهر إلى 3 أشهر، على أن يتضمن التجمع وحدات سكنية تستوعب عائلات من 5 أفراد مع غرفتى نوم ومطبخ وغرفة معيشة ومرحاض ومنطقة خدمة وغرفة تخزين». بحسب الصحيفة.

وفى يونيو الماضى، أجرت الجبهة الداخلية فى جيش الاحتلال الإسرائيلى تدريبا يحاكى حدوث هزة أرضية قوية. وحاكى التمرين هزة أرضية بقوة 7.1 على مقياس ريختر يتسبب بآلاف القتلى وإخلاء 150 ألف شخص.

وفى 16 يناير الماضى، قال أمير ياهف، مدير «اللجنة التوجيهية الحكومية الإسرائيلية للتأهب للزلازل»، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة «إسرائيل» فى الكنيست (البرلمان)، إن «هناك فرصة بنسبة 100% لحدوث زلزال فى إسرائيل، هذه مسألة وقت فقط»، دون تحديد موعد متوقع للهزة الأرضية.