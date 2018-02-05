قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، إن الدواجن المطروحة في السوق بأسعار مخفضة هي سليمة تمامًا، موضحًا أنه يتم الكشف عن أية سلع يتم استيرادها من الخارج قبل طرحها في الأسواق.



وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه يتم عرض أي منتج مستورد على لجنة فنية مشكلة من 3 جهات قبل دخولها البلاد، هي وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لفحصه ظاهريًا للتأكد من عدم تغير خواصها ثم سحب عينات لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.



وأشار إلى استخدام هذه المراحل مع الدواجن التي تم استيرادها ثم طرحها في الأسواق حاليًا بأسواق مخفضة، مؤكدًا أن عينات هذه الدواجن التي تم فحصها في ثلاث جهات جاءت جميعًا مطابقة للمواصفات.



وأوضح أن الدواجن المطروحة حاليًا سارية الصلاحية، وينتهي في نهاية شهري فبراير ومارس وفقًا للشحنة المستوردة، مضيفًا أن كافة سلاسل السوبر ماركت والموزعين مسجلين لدى الوزراة، ويتم شن حملات دورية للتأكد من صلاحية المواد التي يطرحونها.



وناشد المواطنين شراء الدواجن من منافذ موثوقة والنظر على تاريخ الصلاحية، متابعًا: «يجب النظر إلى حالة تجميد الدواجن، لأنه لا يمكن شرائها من منافذ لا يوجد بها ثلاجات وتكون الدواجن في حالة غير مجمدة».



يذكر أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، طرحت خلال الأيام الماضية دواجن مجمدة بسعر 17.5 جنيهًا بعد تخفيض سعرها، ما تسبب في ظهور شائعات حول عدم سلامتها، قبل أن تؤكد الحكومة صلاحية هذه الدواجن.



