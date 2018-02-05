العاصفة الثلجية بموسكو تتسبب في تأجيل العديد من الرحلات الجوية

تسببت العاصفة الثلجية التي تجتاح العاصمة الروسية موسكو منذ أيام في تأجيل العديد من الرحلات الجوية، اليوم الإثنين، بالإضافة إلى انقطاع إمدادات الطاقة بمناطق كثيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن ارتفاع الثلوج في بعض المناطق بالعاصمة موسكو وصل إلى 55 سنتيمترا.

بدوره، أعرب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عن توقعاته بعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس اليوم الإثنين، بسبب الثلوج الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وقد تسببت العاصفة الثلجية في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المواطنين في المناطق المحيطة بموسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تسببت أيضا في اقتلاع الأشجار.

يشار إلى أن وزارة الطوارئ وغيرها من الخدمات البلدية تعمل حاليا على إزالة آثار العاصفة من كافة الطرقات والمرافق العامة.