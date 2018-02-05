نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، صحة لما تردد حول تسمم مواطنين في محافظة سوهاج بعد تناولهم دواجن مجمدة.



وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ما تردد من أنباء عبر بعض المواقع الإلكترونية حول تسمم عامل وزوجته و2 من أبنائه، وتلقي مدير الأمن إخطارًا من المستشفى العام يفيد بتسمم هؤلاء نتيجة تناولهم دواجن مجمدة، قصة وهمية وليس لها أي أساس من الصحة.



وأوضح أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية تلقت إخطارًا أمس، باستقبال المستشفى العام بسوهاج، مريضين مصابين بحالة قيء وإسهال؛ نتيجة تناولهم لبن رايب مُجهز بالمنزل، وهو ما يبعد كل البعد عن الدواجن، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلق إطلاقًا أي بلاغات عن تسمم أي مواطن نتيجة تناول دواجن مجمدة على مستوى الجمهورية.



وتابع أن أي منتجات غذائية يتم استيرادها من الخارج، يتم تشكيل لجنة فنية من 3 جهات، وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لفحص السلع قبل تداولها في الأسواق.



وكانت ترددت أنباء حول إصابة أسرة كاملة في سوهاج، بالتسمم نتيجة تناولهم دواجن مجمدة.



