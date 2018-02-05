هولندا تسحب سفيرها من أنقرة لعدم التوصل إلى صيغة لحل الخلافات بين البلدين

قررت هولندا سحب سفيرها من أنقرة؛ وذلك لعدم التوصل إلى صيغة لحل الخلافات الناشبة بين البلدين، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.