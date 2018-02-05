هولندا تسحب سفيرها من أنقرة لعدم التوصل إلى صيغة لحل الخلافات بين البلدين

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قررت هولندا سحب سفيرها من أنقرة؛ وذلك لعدم التوصل إلى صيغة لحل الخلافات الناشبة بين البلدين، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.