اليوم، يكون قد مر على سقوط سور برلين نفس الفترة التي مرت على إقامته، وهي: 28 عاما وشهرين و26 يوما.

وقد بدأت ألمانيا الشرقية، تحت قيادة زعيم الحزب الشيوعي الألماني فالتر أولبريشت، إنشاء هذا السور في 3 أغسطس عام 1961، وكانت بداية إنشائه بالأسلاك الشائكة، ثم بالخرسانة، ثم تم تجاوزه سلميا في 9 نوفمبر 1989.

وأدى السور، الذي بلغ طوله نحو 155 كيلو متر، إلى عزل الجزء الشرقي لبرلين عن غربها.

وبحسب البيانات العلمية، لقي 140 شخصا على الأقل حتفهم عند سور برلين جهة ألمانيا الشرقية.

ولا يزال الكثير من الناس يستطيعون تذكر حقبة انفصال الألمانيتين بدقة، حيث كان هذا الانقسام جزءا من حياتهم.

ولا تزال هناك بقايا من السور الخرساني الذي كان في الماضي يفصل حياة أهل برلين. وتم الكشف مؤخرا عن قطعة قديمة من السور عند أطراف المدينة.