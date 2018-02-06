«التعليم»: موعد التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية لم يحدد بعد

قالت هند جلال، معاون وزير التربية والتعليم للمشروعات القومية، إنه تم تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية العام الدراسي الجاري لوضع أسس اختيار الطلبة والمعلمين، لافتةً إلى أن 26 من الأبنية جاهزة للدراسة فيها بالعام الدراسي المقبل.

أضافت «جلال»، خلال مداخلة ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، عبر فضائية "أون لايف"، مساء الاثنين، أن "التقديم للمدراس اليابانية سيبدأ بشغل الوظائف للمعلمين وليس للطلاب، لأنهم سيتم تدريبهم خارج البلاد، وعملية الاختيار ستكون إلكترونية".

وأشارت إلى أن موعد التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية لم يُحدد بعد، موضحة أن "سيتم التأكد من جاهزية المدارس التي تم تسلمهم من الهيئة الهندسية ابتداءً من الأسبوع القادم ولمدة 10 أيام".

أوضحت أن "المدارس اليابانية ستُدرس المواد التي تُدرس للطلاب في المدارس المصرية الحكومية، بالإضافة إلى أنشطة تركز على شخصية الطفل".