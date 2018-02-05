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مسلحون ينسفون منزل عضو بمجلس قضاء الحويجة في العراق

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 فبراير 2018 - 12:27 م | آخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 12:27 م


أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين نسفوا منزل عضو بمجلس قضاء الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر الأمني، في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الاثنين، إن: «مجموعة مسلحة قامت بتفجير منزل عضو مجلس قضاء الحويجة خلف حسين حمود، في قرية المدينة التابعة للقضاء الحويجة، ما أسفر عن تدميره بالكامل».

وأضاف المصدر، أن المنزل كان خاليًا من ساكنيه، مشيرًا إلى أنه بعد وصول الدوريات الأمنية إلى مكان الحادث سقطت قذيفة هاون داخل سياج المنزل؛ ما أدى الى إلحاق أضرار مادية به فقط.

يذكر أن مناطق جنوبي كركوك وغربها تشهد بين فترة وأخرى نشاط لفلول تنظيم «داعش»، بالتزامن مع قرب انطلاق عملية لملاحقة عناصر التنظيم الهاربين في مناطق جنوبي كركوك وشرق قضائي الطوز وداقوق.


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