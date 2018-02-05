عبدالحفيظ: الجهاز الفني للأهلي يسعى لتقديم العروض المميزة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة والمقاولون العرب المقبلة والمحدد لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة الاتحاد الأخيرة ، على أن يبدأ الإعداد من اليوم لبعض اللاعبين للمباراة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة مباراة المقاولون تأتي من أن تلك المواجهة ستتكرر مرتين في مدة زمنية قصيرة، حيث يخوض يوم الخميس المقبل المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس للدور الأول، ويواجه المقاولون مجددًا يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة في الجولة الـ 23 للدوري، وهو ما يجعل من المباراتين المتتاليتين أمراً صعباً على الأهلي ويحتاج لتجهيز اللاعبين بصورة خاصة للمباراتين، حسب تصريحات عبدالحفيظ.

وأضاف مدير الكرة أن البحث الدائم عن الثلاث نقاط والعروض المميزة على المستوى الفني هو هدف الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لضمان صدارة الدوري حتى نهايته المسابقة رسمياً.