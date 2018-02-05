وزير النقل: إنشاء مراكز لوجيستية وربطها بالسكة الحديد لتقليل زمن انتظار السفن

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تنفذ مخططًا لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية؛ لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن، وربط هذه المناطق اللوجيستية بشبكة سكك حديدية.

وأضاف «عرفات»، في تصريحات صحفية له عقب عقب لقائه مع وفد الجمعية الصينية الدولية للمقاولات، اليوم الإثنين، أن هناك تطورًا كبيرًا تشهده منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وخاصة بعد التعديل الذي أُدخل على قانون السكك الحديدية، والذي يُمكّن القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الصيانة وتشغيل الخطوط الجديدة.

وأشار إلى التعاون بين مصر والصين في مجالات النقل من خلال عدد من المشروعات، مثل القطار الكهربائي وغيره من المشروعات الحيوية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال النقل البحري، من خلال إنشاء محطات متعددة الأغراض بمينائي الإسكندرية ودمياط.

وأضاف أن هناك مشروعات عديدة في السكك الحديدية من المخطط تنفيذها، مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد «المناشي- 6 أكتوبر»، وإنشاء خط «العين السخة - حلوان»، وإنشاء وصلة سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»، وخط القطار السريع «القاهرة - أسوان»، وخطوط «العين السخنة- مرسى علم، ودمياط - الإسكندرية».

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون في مجال نظام المراقبة الذكية على الطرق «ITS»، وكذلك التعاون في مجال النقل النهري بمجال تطوير الهويس بميناء الإسكندرية؛ لزيادة سعة الهويس إلى 5 أضعاف السعة الحالية.

يُذكر أن هذه الجمعية كيان استثماري ضخم يضم نحو 1500 شركة، وينفذون مشروعات استثمارية كبرى خارج الصين في مجالات الصناعة والمقاولات والنقل والكهرباء والطاقة والصناعات البتروكيمياوية وتكنولوجيا المعلومات، وتضم الجمعية في عضويتها أكبر الشركات الصينية المستثمرة في مصر.