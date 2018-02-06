ببرنامج إصلاح اقتصادى، وقومى استطاع الرئيس القبرصى المحافظ، نيكوس أناستاسيادس، الانتصار على منافسه اليسارى، ستافروس مالاس لتولى فترة رئاسة ثانية، مدتها خمس سنوات، وذلك بعد أن أبدى الناخبون تأييدهم لما حققه من احتواء لانهيار اقتصادى فى 2013 ومحاولاته للمصالحة مع القبارصة الأتراك فى جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقى.

واناستاسياديس (71 عاما) المحافظ الذى حصل على 56% من الأصوات مقابل 44% لستافروس مالاس الذى يدعمه اليسار، عمل طوال ولايته الأولى التى امتدت خمس سنوات على دفع مفاوضات توحيد الجزيرة قدما.

و«قبرص»، التى تعد نحو مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركى عام 1974 شطرها الشمالى، ردا على انقلاب، تقول أنقرة إن قوميين قبارصة يونانيين بروه، بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

وبحكم الأمر الواقع لا تسيطر السلطات القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبى من الجزيرة، فى حين أعلنت فى القسم الشمالى «جمهورية شمال قبرص التركية» التى لا تعترف بها سوى تركيا.

وتوجد بالجزيرة واحدة من أقدم مهام حفظ السلام فى العالم حيث يعيش القبارصة اليونانيون فى جنوب الجزيرة والقبارصة الأتراك فى شمالها.

واناستاسيادس المحامى، الذى درس القانون فى أثينا، فاز فى الانتخابات الرئاسية فى 2013 على ستافروس مالاس، المرشح الرئاسى المدعوم من الحزب الشيوعى بعد حملة شدد فيها على خطة لانقاذ اقتصاد البلاد.

وقاد أناستاسيادس، زعيم حزب التجمع الديمقراطى اليمينى، الاقتصاد القبرصى إلى التعافى بعد تعرضه لأزمة عام 2013، بعد أيام من انتخابه لأول مرة، بسبب مواجهته انهيارا ماليا فى عهد حكومة يسارية سابقة.

وبعد الازمة المالية الخانقة التى ضربت البلاد عام 2013 تحسن الوضع تدريجا وشهدت العائدات السياحية عام 2017 رقما قياسيا .

ويعتبر الكثيرون أن لأناستاسيادس، الذى حصل على دبلوم فى قانون النقل البحرى فى 1971 من لندن، الفضل الأساسى فى تحسن الوضع الاقتصادى، فى حين يحملون مسئولية الانهيار الذى حصل عام 2013 إلى الحزب الشيوعى الذى كان فى السلطة.

ويأمل أنصار أناستاسيادس أن يتمكن خلال تلك الولاية، من التوصل إلى تسويات مع الطرف القبرصى التركى لا سيما حول النقاط العالقة فى المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة، والممثلة بالأساس فى وجود 40 ألف جندى تركى فى الشمال وكذلك ملف الضمانات الأمنية.