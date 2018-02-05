«الداخلية»: فحص 3090 حالة عن طريق القوافل الطبية في شهر يناير

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وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عدة قوافل طبية خلال شهر يناير الماضي ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى «سجن المنيا، ومديريتي أمن الإسكندرية والقليوبية»، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وإجراء الفحوصات والإشاعات وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن الإسكندرية بقرية أبو السعود بدائرة قسم شرطة العامرية، عن توقيع الكشف الطبي على 1875 حالة من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وفي القليوبية عزبة عبد المجيد نصير، كفر الأربعين، تم توقيع الكشف الطبي 537 حالة من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبسجن المنيا تم توقيع الكشف الطبي على 267 حالة شملت «11 ضباطا، 16 فردا، 240 مسجونا»، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما تمكنت مستشفيات الشرطة بـ«العجوزة، الإسكندرية»: التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب من توقيع الكشف الطبى على 411 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.