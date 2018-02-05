محافظ جنوب سيناء: نسعى لإنشاء ميناء يخوت بدهب لتنشيط السياحة العربية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة مستمرة في دعم المشروعات التنموية لخدمة أهالي محافظة جنوب سيناء وتنشيط السياحة، حيث تم الانتهاء من التنسيق لتنفيذ مشروع تشغيل الخط الملاحي بين مدينة دهب ومدينة مقنا السعودية، وإنشاء رصيف بحري لليخوت والقوارب السريعة، وذلك لسهولة وسرعة وأمان التنقل بين المدينتين، مشيرًا إلى أن وقت التنقل بين مدينتي دهب ومقنا سوف لا يتعدى 30 دقيقة.

وأضاف المحافظ، أن تشغيل هذا الخط الملاحي سيجعل مدينة دهب المعبر السياحي الأول مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ما سيساعد على تنشيط السياحة بالمحافظة وليست مدينة دهب فقط.

كما سينشط بالمثل السياحة في إمارة تبوك وكل الإمارات السعودية المجاورة، بالإضافة إلى تنشيط سياحة اليخوت مع دول الخليج بنسبة كبيرة كجزء من السياحة العربية إلى مصر بجانب مضاعفة أنشطة النقل السياحي.

كما صدق مجلس الوزراء وجهاز تنمية سيناء على تخصيص مساحة 136675 متر مربع كتوسعات لإنشاء المحطة متعددة الأغراض، وجاري التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إصدار الموافقات اللازمة وجاري تخصيص مساحة مليون متر مربع؛ لإنشاء المناطق اللوجيستية والخدمية وإعداد كراسة الشروط ومسودة عقد الامتياز؛ تمهيدًا لإجراءات النشر على المستثمرين؛ للبدء في عمليات الإنشاء الخاصة بالمحطة.