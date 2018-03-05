محافظ الدقهلية: استعادة 1332 متر مربع على شاطئ بحيرة المنزلة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استعاده 1332 متر مربع على شاطئ بحيرة المنزلة بنطاق مركز ومدينه المطرية، وتنفيذ 15 قرار ازاله للتعديات علي البحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطه البيئة والمسطحات ومركز شرطه المطرية، في اطار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على بحيره المنزلة بالتعاون مع قطاع الشرطة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب علاء الدين عوض، رئيس مركز ومدينه المطرية، بشأن نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها لإزالة التعديات على شاطئ البحيرة يوم السبت الماضي وذلك بمشاركه كافه الاجهزة المعنية بالتعاون مع الوحدة المحلية برئاسة رئيس المركز، ومشاركه مساعد مدير الامن لفرقه الامن المركزي شمال الدقهلية، مأمور مركز المطرية، القيادات الأمنية بشرطه البيئة والمسطحات، قوات الامن المركزي، مباحث مديريه امن الدقهلية.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة متابعه تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافه اشكال التعديات والتصدي الحاسم لأية تعديات في المهد حفاظا على حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ومواجهه كافه اشكال الخروج على القانون تأكيدا علي هيبه الدولة وردع المخالفين .