شركات السياحة تطالب بإلغاء تطبيق البصمة الحيوية هذا الموسم حفاظا على آدمية المعتمرين

تسببت الأزمة الراهنة الخاصة بقياس البصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء رحلات العمرة هذا العام من خلال شركة تسهيل السعودية فى معاناة شديدة وإهدار أموال المعتمرين بالإضافة إلى تحقيق شركات السياحة لخسائر فادحة.

واكدت غرفة شركات السياحة انه نظرا لبدء تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام بداية مارس الحالى وهو ما أدى الى قيام الشركات السياحية بالتعامل مع شركة تسهيل لحجز مواعيد لعملائها لاخذ البصمة حتى تتمكن من استخراج التاشيرات لهم، وأشارت إلى انه نجم عن هذه التعاملات خلال الفترة القليلة الماضية ظهور العديد من المشاكل والسلبيات اهمها عدم توافر الطاقة الاستيعابية لدى شركة تسهيل لاخذ البصمة من المواطنين.

-لم يعد لدي شركة تسهيل مواعيد قريبة يمكن الحجز فيها علي موقع الشركة، لقلة عدد فروع شركة تسهيل المتاحة فى الوقت الراهن لاخذ البصمة على مستوى انحاء الجمهورية .

-عدم قيام شركة تسهيل بتوفر ساحات إنتظار للمواطنين الذين تم الحجز لهم وخاصة كبار السن على الرغم من تحملهم مشقة السفر والانتقال عبر المحافظات لمئات الكيلو مترات للتوجه إلي فروع شركة تسهيل لإنهاء إجراءات البصمة .

أكدت الغرفة ان هذا الامر سوف ينبئ بحدوث أزمة حقيقة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ رحلات العمرة في المواعيد المتعاقد عليها بين الشركات السياحية وعملائها مما سيؤدي إلي إهدار أموال المعتمرين وتكبيد الشركات السياحية خسائر مالية فادحه نتيجة ضياع حجوزات الطيران والسكن بالمملكة العربية السعودية، بالاضافة الى حدوث إزدحام وتكدس وافتراش المواطنين بالطرق امام مقرات فروع الشركة لاخذ البصمة وهو ما يؤدى الى انتهاك أدمية المواطن المصرى، ويترتب عليه اثارة الراى العام.

وتؤكد الغرفة انها على تواصل دائم مع شركة تسهيل لايجاد لحلول لهذه المشاكل وقد طلبت من شركة تسهيل استمرار العمل بأيام العطلات (الجمعة والسبت). بالاضافة الى مد فترة العمل حتى الساعة 9 مساءً بدلا من 5 مساءً في الفروع القديمة والجديدة مع موافاة الغرفة بعدد الكاونترات في كل فرع والطاقة الاستيعابية لكل فرع وعدد الأفراد الذين يمكن إنجازهم علي مدار اليوم الواحد.

كما طلبت الغرفة تحديد شخص مسئول من قبل شركة تسهيل للتنسيق والتواصل الدائم وعلي مدار الساعة مع الغرفة لحل مشاكل الشركات بشأن حجز مواعيد لعملائهم.. مع التأكيد علي تشغيل الفروع الجديدة فى اسرع وقت ممكن طبقا للمواعيد التى تم الاتفاق عليها.

وكذلك ضرورو توفير ساحات انتظار آدمية ومظلات خارج الفروع للمواطنين الذين يصلون في أوقات مبكرة نظراً لأنهم يسافرون عبر محافظات بعيده ولا يمكنهم الوصول علي مواعيد الحجز مباشرةً.

وعلى ضوء ما لمسته الغرفة من وجود أزمة حقيقة، فان الغرفة تؤكد على مطلبها الاساسى بالغاء تطبيق قياس البصمة هذا الموسم، أو إرجائها لحين قيام شركة تسهيل بانهاء كافة تجهيزات فروع الشركة بكافة المحافظات بما يمكنها من الاستجابة لكافة طلبات الشركات السياحية واستيعاب جميع المواعيد المطلوبة لاخذ البصمة من المواطنين دون ايه مشاكل، وذلك حفاظا علي عدم إهدار أموال المواطنين وحفاظا على سمعة الشركات السياحية أمام عملائها .