«هنية» يحذر من التردي الشديد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، من التردي الشديد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 11 عاما.

وقال هنية للصحفيين عقب اجتماعه مع ممثلي فصائل فلسطينية في غزة، إن "قطاع غزة على فوهة البركان ،ومن الممكن أن ينفجر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأضاف أن "هناك إدراكا مصريا لخطورة الأوضاع الإنسانية، وتوجها لدى القاهرة لمعالجة الأزمات في قطاع غزة سواءً معبر رفح أو البضائع والمشاريع التنموية".

وكان هنية زار مصر الشهر الماضي، لمدة ثلاثة أسابيع على رأس وفد من حماس لبحث ملفي المصالحة الفلسطينية وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال هنية إن المصالحة "خيار استراتيجي لدى حماس، لكنها بحاجة لقوة دفع إضافية وندعو الإخوة في رام الله (قيادة السلطة) لقرار أكثر جرأة لتحقيق المصالحة".

وأضاف أن "الوقت أصبح سيف على رقابنا جميعًا وخاصة إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن صفقته، والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس وقضية اللاجئين".

وشدد هنية على الرفض الفلسطيني للخطة الأمريكية المرتقبة للسلام مع إسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بتمريريها معتمدا على العمق العربي والاسلامي وقد استمعنا من مصر كلاما مهما في هذا الاتجاه".

وبسبب الحصار الإسرائيلي،يعاني قطاع غزة من وضع إنساني سيئ للغاية جراء النقص الكبير في الأدوية والأدوات الطبية وأزمة في الوقود تؤدي إلى توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات، هذا فضلًا عن الفاقة والفقر المدقع والبطالة الواسعة والاكتظاظ وكذلك اغراق مياه المجاري مخيمات اللاجئين والأحياء ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.