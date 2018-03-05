الحبس 5 سنوات لسكرتير محكمة وعزل من الوظيفة لاتهامه بالتزوير في محضر رسمي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الكلية، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بالسجن 5 سنوات وعزله من الوظيفة للمتهم أحمد أبوالمعاطي 30 سنة، سكرتير نيابة بولاق الدكرور الجزئية، والسجن 5 سنوات للمتهمين إسلام صلاح الدين 23 سنة، وسلوى إسماعيل 43 سنة، في قضية تزوير في محضر رسمي.

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من العام الجاري، حيث قام المتهم الأول باختلاس أوراق من الصحيفة رقم 19 من تحقيقات النيابة العامة، ومحضر جلسة نظر استئناف قرار حبس المتهمين الثاني والثالثة في القضية رقم 533 لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور.

كما انه ارتكب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة خاص بالمتهمين والمنعقدة داخل غرفة المشورة بمحكمة السادس من اكتوبر لكونه مختص بتحرير المحضر وقام بإصطناع محضر آخر على غير الصحيح وأثبت إصدار المحكمة قرارا باخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالثة، إذ سدد كل منهما ضمانا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه على خلاف الحقيقة وأرفقه بأوراق القضية للاحتجاج زورا بصحة ما دُون بها أمام مسئولي جهة عمله لإخلاء سبيل المتهمين.

كما أنه مكن المتهمين الثاني والثالثة من الهرب حال كونهما مقبوض عليهما ومتهمين في القضية رقم 533 لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور بجريمة عقوبتها الإعدام.