شارك في التغطية:- كريم البكري - سمير الوشاحي - عمرو محمد - أحمد رشدي - أحمد عاطف - دينا علي



انتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، والذي أقيم على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل للعام الثاني على التوالي.



وقدمت بوابة الشروق تغطية شاملة للحفل لحظة بلحظة..



وجاءت قائمة جوائز المهرجان للعام الحالي كالآتي:



– فرانسيس ماكدورماند تحصد جائزة كأفضل ممثلة عن فيلم Three Billboards.



– فوز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل فيلم.



– جائزة أفضل ممثل مساعد تذهب إلى النجم سام روكويل.



– أفضل فيلم وثائقي تذهب إلى Icarus.



– أفضل تصميم أزياء تذهب لفيلم Phantom Thread.



– أفضل مكياج تذهب لفيلم Darkest Hour.



– جائزتي أفضل مونتاج ومكساج للصوت تذهبان إلى فيلم Dunkirk.



– جائزة أفضل إنتاج تذهب إلى فيلم The Shape of Water.



– فيلم A Fantastic Woman من تشيلي يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.



– الأميركية أليسون جاني تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم I, Tonya.



– فيلم COCO يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.



– فيلم Dear Basketball يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.



– فيلم Blade Runner 2049 ينال جائزة أفضل مؤثرات بصرية.



– فيلم Heaven Is a Traffic Jam on the 405 ينال جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.



– فيلم The Silent Child يحصد جائزة أفضل فيلم قصير.



– فيلم Call Me by Your Name يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس.



– فيلم Get Out يحصد جائزة أفضل سيناريو أصلي.



– جائزة أفضل تصوير سينمائي تذهب إلى فيلم Blade Runner 2049.



– فاز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل موسيقى تصويرية.



– فاز فيلم Coco بجائزة أفضل أغنية.



– المخرج غييرمو ديل تورو يحصد جائزة أفضل مخرج عن فيلم shape of water.



– الممثل غاري أولدمان ينال جائزة أفضل ممثل عن فيلم Darkest Hour.