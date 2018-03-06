«روحاني»: تقويض «الاتفاق النووي» سيجلب الندم للجميع

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على ضرورة صون الاتفاق النووي دعما لإرساء الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، وقال إن تقويض الاتفاق النووي سيجلب الندم للجميع "وبالطبع نحن مستعدون لجميع الاحتمالات غير المتوقعة".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس روحاني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب وكالة انباء فارس الإيرانية.

وأكد روحاني ضرورة التزام جميع الأطراف المتفاوضة بتعهداتها في الاتفاق النووي، ولفت إلى تطابق وجهات النظر بين ايران وفرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي وضرورة بقائه.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق النووي بالكارثي وهدد بالغائه.

وأشار إلى ضرورة تعاون إيران وفرنسا على صعيد دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، وقال إن باريس وطهران لعبتا دورا إيجابيا في تسوية المشاكل الأخيرة في لبنان و"يتعين علينا" التعاون في سياق تعزيز الاستقرار في هذا البلد وتوفير الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات التي ستسهم في تكريس الحيوية والاستقرار السياسي في لبنان.

وأشار إلى الأزمة اليمنية، وقال إنه واجب دولي وإنساني العمل على وقف إطلاق النار و"إنهاء الحرب والمذابح بحق الشعب اليمني"، وإرسال مساعدات إنسانية لأبناء هذا البلد الذين يتعرضون للقصف والأوبئة والمعاناة.

وحول سوريا، قال الرئيس الإيراني إن بلاده تواجدت منذ البداية في هذا البلد بدعوة من الحكومة السورية ومن أجل محاربة الإرهاب في الوقت الذي لم يجر اجتثاث جذور الإرهاب بشكل كامل من المنطقة وأخطاره مازالت تهدد باقي البلدان.