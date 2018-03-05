العراق يصادر أملاك صدام حسين والآلاف من أركان نظامه

أصدرت «هيئة المساءلة» فى العراق، اليوم، قرارا صادرت بموجبه ممتلكات 4257 شخصا من أقارب الرئيس العراقى الراحل صدام حسين ورموز نظامه.

وذكر موقع «السومرية نيوز» الإخبارى أن «قرار المصادرة شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 شخص كانوا يتولون مناصب فى الدولة وحزب البعث، وآخرين برتبة عميد كانوا يعملون فى 5 أجهزة أمنية فى عهد النظام السابق».

وشمل قرار الهيئة المكلفة باجتثاث نظام البعث السابق جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق فى حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد فى الأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكرى والأمن العام، وفدائيى صدام.

وبين الشخصيات التى شملها القرار، على حسن المجيد ابن عم صدام حسين، الذى عرف بـ«على كيمياوى»، وأعدم فى عام 2010، وبرزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، كما هو الحال مع العميد أحمد صداك بطاح الدليمى، قائد شرطة الأنبار السابق والذى قتل خلال معارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابى قبل ثلاثة سنوات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما ضمت اللائحة نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذى أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبدحميد محمود المعروف بعبدحمود (أعدم عام 2012)، كما شملت وزير خارجيته طارق عزيز الذى توفى فى 2015 بعد سجنه إثر استسلامه فى 2003 بعد الغزو الأمريكى للعراق والإطاحة بنظام صدام.

وفى أول رد فعل على القرار، اعتبر زياد طارق عزيز، أن الهدف من مصادرة أملاك والده، كسب الأصوات الانتخابية، موضحًا أنه «منذ 15 عامًا ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، متى سينتهى ذلك؟».