التعلم من أخطاء الماضي أحد أهم خطوات النجاح، وإدارة أوسكار 2018 قررت التعلم من خطأ العام الماضي؛ بعد إعلان فوز فيلم «La La Land» بالخطأ، ثم تقديم الجائزة لـ«Moonlight».

وفي حفل الدورة الـ90 الذي اختتم منذ قليل، تم تخصيص مظروف مميز الشكل متختلف عن البقية لجائزة أفضل فيلم، والتي حصل عليها فيلم The Shape Of Water.

الإعلامي جيمي كيمل الذي قدّم حفل الأوسكار للعام الثاني على التوالي، سخر في بداية الحفل من خطأ العام الماضي، قائلا: «ليبقى كل فائز دقيقة على المسرح حتى نتأكد من صحة الجائزة».

وقدمت الشروق تغطية شاملة للحفل يمكن الاطلاع عليها من هنا.