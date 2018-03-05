ألقت راشيل شينتون كاتبة فيلم «The Silent Child» الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير.

وأعربت «شينتون» عن سعادتها البالغة بإلقاء الضوء على قضية ملايين الأطفال الصم الذين يعيشون حول العالم، لافتة إلى أنها تتحدث بلغة الإشارة في الحفل؛ لتوفي بوعدها الذي قطعته لبطلة الفيلم التي تبلغ من العمر 6 سنوات.

يُقام اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل للعام الثاني على التوالي.

وتقدم بوابة الشروق تغطية شاملة للحفل لحظة بلحظة..