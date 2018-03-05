تركيا تشدد الإجراءات الأمنية في أنقرة بعد إغلاق السفارة الأمريكية

أعلن مكتب حاكم أنقرة اليوم الإثنين، أن السلطات التركية عززت من التدابير الأمنية في أنحاء العاصمة؛ للتصدي لأي اعتداء محتمل، وذلك بعدما أغلقت السفارة الأمريكية أبوابها بسبب وجود تهديد أمني.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 12 من بين 20 شخصًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل النيابة في أنقرة.

وأضاف البيان، أن فرقًا من شعبة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على 12 من المشتبه بهم، كلهم أجانب خلال عملية أمنية، دون ذكر جنسياتهم.

وأوضح البيان أن أوامر إلقاء القبض على المشتبه بهم، جاءت بعد ثبوت أنشطتهم بتجنيد مقاتلين في التنظيم الإرهابي، ووجود صلات لهم مع عناصر التنظيم في المناطق التي يُسيطر عليها.

وأوضح مكتب حاكم أنقرة، أنه تلقى معلومات استخباراتية من مصادر أمريكية بشأن تهديدات إرهابية محتملة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة، وفي الأماكن التي يرتادها مواطنون أمريكيون في العاصمة التركية.

وكانت البعثة الأمريكية، أعلنت الليلة الماضية أن السفارة في أنقرة أبلغت المواطنين الأمريكيين، بأن السفارة الأمريكية في أنقرة ستكون مغلقة أمام الجمهور اليوم بسبب وجود تهديد أمني، وستقوم السفارة بإعلان إعادة فتحها حالما يتم استئناف الخدمات.

كانت العاصمة التركية، قد شهدت موجة من الهجمات عامي 2015 و2016، أسفرت عن مقتل المئات.