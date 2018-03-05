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الجامعة العربية تطالب جواتيمالا بالتراجع عن إعلانها نقل سفارتها للقدس

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 مارس 2018 - 5:36 م | آخر تحديث : الإثنين 5 مارس 2018 - 5:36 م

ندد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي بإعلان جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس في مايو المقبل ، التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين عام 1948.

واعتبر أبوعلي، في تصريح له اليوم الاثنين، أن إعلان جواتيمالا نقل السفارة ما هو الا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته جواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وامعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي.

وطالب جواتيمالا بالتراجع عن هذا الموقف الخاطئ ، مؤكدا على أن القدس أرض محتلة وأن هذا القرار غير القانوني لن يغير من وضعيتها أو مركزها وليس له أي أثر قانوني.


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