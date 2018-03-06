مصدران يستبعدان زيارة ولى العهد السعودى لواشنطن خلال الشهر الحالى

استبعد مصدر حكومى سعودى وآخر دبلوماسى غربى فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أن يقوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بزيارة واشنطن خلال الشهر الحالى «لارتباطات داخلية» رفضا الكشف عنها.

وكانت أنباء قد ترددت أخيرا عن اعتزام الأمير محمد بن سلمان زيارة الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس الحالى.

وقال المصدران فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لزيارة ولى العهد السعودى إلى واشنطن، إلا أنهما ألمحا إلى أن الزيارة ربما تتم خلال إبريل أو مايو المقبلين، وأن اتصالات جارية بين الجانبين للاتفاق على موعد الزيارة وجدول أعمالها.

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حال إتمامها الأولى له منذ توليه منصب ولى العهد منتصف العام الماضى.

وزار الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) البيت الأبيض فى مارس الماضى عندما كان وليا لولى العهد لتهنئة ترامب بانتخابه رئيسا.

ومن المقرر أن يعود ولى العهد السعودى إلى بلاده فور انتهاء زيارته إلى بريطانيا التى تبدأ بعد غد الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام فى إطار جولته الخارجية الرسمية الأولى له منذ توليه منصب ولى العهد التى استهلها أمس الأول بزيارة القاهرة.