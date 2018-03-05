البيت الأبيض: يد روسيا ملوثة بدماء المدنيين في الغوطة الشرقية

وجهت الولايات المتحدة أقوى اتهاماتها لموسكو حتى الآن بتورطها في قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، قائلة إن طائرات الجيش الروسي نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير.



وقال البيت الأبيض في بيان، نقلته قناة «سكاي نيوز عربية»، "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.



من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا الأحد في قصف للقوات الحكومية السورية على الغوطة وذلك بالتزامن مع تقدم لقوات النظام.