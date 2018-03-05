شدد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحالية إلى مصر، مشيرًا إلى ما وصفه بالاستقبال الرسمي له، والحفاوة الشعبية به.

وقال «فهمي»، في تصريحات لفضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن «هناك تحول في العلاقات المصرية السعودية من مجرد علاقات دبلوماسية وسياسية إلى علاقات استراتيجية بمعنى الكلمة»، مشيرًا إلى أن زيارة «بن سلمان» إلى مصر تأتي في إطار هذا التحول.

وأوضح أن «الزيارة لها أبعاد إقليمية سياسية واستراتيجية هامة مرتبطة بالقمة العربية التي ستُجرى في الرياض نهاية الشهر الجاري، وتطورات الأوضاع في اليمن، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى نمط العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أنه «فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فالسعودية من أكبر الدول التي لدينا معها تعاون اقتصادي»، مشيدًا بما وصفه بالمناخ الجيد للاستثمار في مصر، والقادر على جذب رؤوس الأموال الخليجية.

وأشار إلى أن «الزيارة لها رمزية ثقافية ودينية، من خلال حرص ولي العهد السعودي على التوجه إلى الأزهر والكاتدرائية، وهذا يحمل رسالة تقدير من السعودية للمؤسسات الدينية في مصر».

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.