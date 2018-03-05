«المشاط» تصدر قرارات لإعادة الهيكلة بوزارة السياحة وهيئة التنشيط

- «صبحي» مساعدا للوزير للإشراف على قطاع الأمانة العامة.. و«حمدي» رئيسا لقطاع التخطيط والبحوث



وجهت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة لترشيح 5 من الكفاءات الشابة فى كل منها الذين يترواح أعمارهم ما بين 28 و35 عاما والمشهود لهم بالتميز ويتمتعون بمهارات الاتصال الحديثة، وذلك في موعد غايته 30 مارس الجاري لكي تقوم بتشكيل فرق عمل تتواكب مع معطيات خطة التطوير في الفترة المقبلة.



كما أصدرت الوزيرة قرارا بندب حمدي صبحي لشغل منصب مساعد وزير للإشراف على قطاع الأمانة العامة بالوزارة والشئون المالية والإدارية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة عام، بالإضافة إلى قرار بندب أحمد حمدي للعمل بوظيفة رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة.



كما أصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء قراري الوزير السابق بتعيين المستشارين الدكتور خالد المناوي، والأستاذة سامية ماهر.