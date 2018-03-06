الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين الكوريتين

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رحبت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين بالحوار الذي أجري اليوم بين الكوريتين في بيونج يانج، والاجتماع الذي عقده زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون مع مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2011.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن جوتيريش يشعر بالتفاؤل بسبب هذه الزيارة وهو مستعد للقيام بأي دور يطلبه الطرفان للتحرك نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن المكتب الرئاسي في سول أن الزعيم كيم جونج أون أقام اليوم مأدبة غداء للترحيب بالوفد الكوري الجنوبي.

وتأتي هذه الزيارة ردا على زيارة كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي خلال الأولمبياد الشتوية.