«المصرية للتكرير» تحتفل بتوفير 30 منحة دراسية للمعلمين المصريين فى الجامعة الأمريكية

ينطلق اليوم فى الثالثة عصرا الحفل السنوى الذى تقيمه الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة فى مجال الطاقة، بمناسبة منح 30 معلما مصريا منحا دراسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ضمن الدفعة الثانية من برنامج «مستقبلى للمعلمين» وهو مبادرة تعليمية أطلقتها الشركة العام الماضى.



وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أطلقت برنامجا مستقبليا للمعلمين فى 2016 حيث تم منح 30 معلما منهم 10 من منطقة الخصوص، و11 من منطقة شرق شبرا الخيمة، و9 من منطقة المطرية بمرحلة الحضانة والتعليم الابتدائى فرصة المشاركة ببرنامج «التعليم المبكر» (CELE) فى دورتها الأولى لعام 2016.



ومناطق الخصوص وشرق شبرا الخيمة والمطرية هى المناطق المحيطة بمسطرد التى يقع فيها فيها مشروع شركة المصرية للتكرير العملاق الذى تم الانتهاء من إنشاءاته بنسبة 96.5% والمقام باستثمارات تقدر بحوالى 4.3 مليار دولار.



وتابعت الشركة فى بيان، أن البرنامج يقدم أيضا 22 منحة دراسية من خلال برنامج مستقبلى للطلاب فى عام 2017 لطلاب المنطقة للالتحاق بخمس جامعات وهى: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة عين شمس، جامعة زويل وجامعة النيل وبالتعاون مع المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم فى مناطق الخصوص، شبرا الخيمة والمطرية.



وأوضحت: «المصرية للتكرير تكفلت بالتمويل الكامل للمنح الدراسية ليصبح عدد الطلاب المستفيدين 28 طالبا عن عامى 2016 و2017».



ويأتى برنامج مستقبلى بشقيه للمعلمين والطلاب فى إطار مساهمة الشركة فى إنشاء نماذج تساهم فى تغيير مستقبل منطقة مسطرد مصر فى مختلف المجالات.



وبالإضافة إلى برنامج مستقبلى، تقوم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية برعاية أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص فى مصر، حيث تدعم المهارات المصرية الشابة فى استكمال مسيرتهم الأكاديمية والحصول على الدرجات العلمية العليا من أبرز الجامعات والمعاهد الدولية بشرط العودة إلى مصر والعمل على رفعة الوطن بعد إتمام البعثة الدراسية، وقامت المؤسسة على مدار 10 سنوات بتقديم أكثر من 163 منحة دراسية لتكون إجمالى المنح المقدمة من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية وبرنامج مستقبلى 256 منحة للطلاب والمعلمين.