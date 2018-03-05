«نيويورك تايمز»: واشنطن لم تنفق المخصصات المالية لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، أن وزارة العدل الأمريكية لم تنفق أيا من المخصصات المالية التي تقدر بـ120 مليون دولار لمكافحة الجهود الأجنبية للتدخل في الانتخابات، وذلك في ظل الحرب الإلكترونية التي تخوضها روسيا بلا هوادة ضد الولايات المتحدة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن «مركز المشاركة العالمية»، التابع للوزارة كلّف 23 محللا لمكافحة حملة التضليل الإعلامي التي تقودها موسكو، لكن لا أحد منهم يتحدث اللغة الروسية، كما لم يتم تعيين الخبراء الإلكترونيين اللازمين لتتبع جهود موسكو، لافتة النظر إلى الاستجابة السلبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد التدخل الروسي وأنه بذل جهودا ضئيلة لحشد الأمة لمواجهة موسكو وللدفاع عن المؤسسات الديموقراطية.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن: «وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعرب عن تشككه في قدرة بلاده على مكافحة التهديد الروسي، وكذلك في قدرة إدارته على تنفيذ مهامها».

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة انفقت مليارات الدولارات على الإمكانيات الإلكترونية السرية ولكنها لم تثبت كفاءة في محاربة الجهود الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تويتر» وغيرهما.

وفي سياق منفصل، قال كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، دنيس ماكدونو، في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي» إن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هون، من شأن التحذيرات حول المحاولات الروسية الرامية إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ودافع ماكدونو عن استجابة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما؛ للتدخل الأجنبي في الحملة.

وتحدث «ماكدونو»، عن خطاب أُرسل في سبتمبر 2016 إلى مسؤولي الانتخابات في مختلف الولايات الأمريكية وقع عليه «ماكونيل»، وزعيم الأقلية الديموقراطية حينها هاري ريد ورئيس مجلس النواب بول رايان وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي حثوا فيها على الاستفادة الكاملة من موارد القطاعين العام والخاص القوية المتاحة لهم لضمان أمن البنية التحتية لشبكاتهم من الهجوم وذلك بطلب من «أوباما»، ذاكرا أن: «ماكونيل قام بتخفيف اللغة التي استخدمت في الرسالة بدرجة كبيرة».

وبدوره، رد فريق «ماكونيل» على تلك الأقوال بالإشارة إلى تصريحات سابقة لـ«ماكدونو»، في صحيفة «واشنطن بوست» والتي وصف فيها الخطاب بأنه «ناجح»، وقال المتحدث باسم «ماكونيل» ديفيد بوب، إن: «"ماكدونو"، طلب من الديموقراطيين عدم القيام ببيان حول روسيا خلال الفترة الزمنية نفسها».

واقر «ماكدونو»، بأن مسؤولي إدارة «أوباما» كانوا «قلقون» إزاء ما كانوا يرونه في عام 2016، قائلا: «أصبحت النوايا الروسية واضحة لنا»، مؤكدا أن «أوباما» لم ينبه إلى المخاوف بشأن التدخل الروسي خوفا من أن يتم اتهام إدارته بتسييس القضية، مشيرا إلى أن «أوباما» أراد التأكد من أن السياسة الحزبية لم تأثر على رد فعل المسؤولين الحكوميين على المعلومات، مؤكدا أن إدارة «أوباما» اتخذت القرارات الصائبة.