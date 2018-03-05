مصدران بالمملكة يستبعدان زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن الشهر الجاري

استبعد مصدر حكومي سعودي، وآخر دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية الرياض، أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة واشنطن، خلال الشهر الجاري، «لارتباطات داخلية»، رفضا الكشف عنها.

وكانت ترددت أنباء مؤخرا أن الأمير محمد بن سلمان، سيزور الولايات المتحدة، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس الحالي.

وقال المصدران، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، اليوم الإثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، إلا أنهما ألمحا إلى أن الزيارة ربما تتم خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين، وأن اتصالات جارية بين الجانبين للاتفاق على موعد الزيارة وأجندة أعمالها.

وتعد زيارة الأمير محمد، إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال إتمامها، الأولى له منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، 32 عاما، زار البيت الأبيض في مارس الماضي، عندما كان ولي ولي العهد؛ لتهنئة «ترامب» بانتخابه رئيسا.

ومن المقرر أن يعود الأمير محمد، إلى بلاده فور انتهاء زيارته إلى بريطانيا التي تبدأ بعد غد الأربعاء، وتدوم ثلاثة أيام في إطار جولته الحالية التي استهلها أمس بزيارة القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه وليا للعهد في يونيو الماضي.