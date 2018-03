فااز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل فيلم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

يُقام اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل للعام الثاني على التوالي.

وتقدم بوابة الشروق تغطية شاملة للحفل لحظة بلحظة..

وتنافس على الجائزة أفلام:-

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri