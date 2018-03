علق الفنان عادل كرم، على فوز الفيلم التشيلي “fantastic women”، بجائزة أفضل فيلم أجنبي، في مسابقة الأوسكار لعام 2018، وخروج فيلمه “القضية 23” من المنافسة قائلًا إن الحلم بدأ الآن.

وتقدم خلال تدوينة عبر حسابه على تويتر، بالشكر لوطنه لبنان وكل الداعمين.

وفاز الفيلم التشيلي A Fantastic Woman، بجائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالعربية، بعد منافسة مع «The Insult

Loveless، On Body and Soul، The Square».

وقدمت بوابة الشروق تغطية شاملة للحفل لحظة بلحظة..