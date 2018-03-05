محافظ الدقهلية: دعم المنشآت الصحية بـ 31 جهاز بصمة لتفعيل للانضباط الوظيفي

وافق الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، على دعم المنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لمديريه الشئون الصحية بنطاق المحافظة بـ 31 جهاز بصمه "الحضور والانصراف"، تفعيلا لمنظومه الانضباط الوظيفي ومنعا لتكدس الموظفين امام اجهزة التوقيع بنظام البصمة في عدد من المستشفيات نظرا لارتفاع كثافه العاملين بها.

جاءت موافقه المحافظ، بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، نحو الانتهاء من عمل "ملحق امر توريد" وفقا للارتباط المالي السابق " بمبلغ 513484" وفقا للتعاقد السابق بين المديرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في 28/12/2016، والقيام بتركيب الاجهزة المشار اليها من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وبنفس الشروط والاسعار المتعاقد عليها والمواصفات المحددة، وفقا للتعاقد المذكور وتطبيقا لأحكام القانون 89 لسنه 1998 "المناقصات والمزايدات"، وبناء على الرأي القانوني للمستشار القانوني لمديريه الشئون الصحية.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة، لاتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية والمالية لإنهاء التوريد والتركيب والتشغيل

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية، للارتقاء الدائم بمنظومه الخدمات الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كافه روافد تقديم الخدمة الصحية بأنحاء المحافظة.