قال جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لن يتسبب في الحد من حرية التعبير، ومن يقل غير ذلك لم يقرأه، حسب تعبيره.

وأضاف «طلعت»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك أخبارًا مغلوطة بشأن القانون، مؤكدًا أنه منذ ثورة 25 يناير عام 2011 لم يُحاسَب أحدًا على رأيه، سواء في جريدة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن فكرة غلق مواقع التواصل الاجتماعي ليست مطروحة، معقبًا: «أسهل شيء أن تصدر خبرًا ويتداوله الناس، نحن لا نستطيع عمل (فيسبوك) مصري، وهذه الفكرة ليست موجودة أو مطروحة، لكنه من الممكن أن يُنَفّذ كتطبيق».

ونفى ما يعتقده بعض المواطنين بشأن غلق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن نشر الإيجابيات لا مشكلة فيها، بينما الذي ينشر إشاعات ستتم محاسبته، حسب تعبيره.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، وافقت في بداية الشهر الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.