مرشح المعارضة في سيراليون يفوز بالانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية في سيراليون في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس أن مرشح المعارضة يوليوس مادا بيو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع.



وفاز بيو، من حزب "شعب سيراليون" المعارض، في جولة الإعادة بنسبة 51.81% من الأصوات. وحصل منافسه، مرشح الحزب الحاكم، سامورا كامارا، على 48.19%.



وتعهد بيو بإنهاء الفساد وتوفير التعليم المجاني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تعاني من الفقر، في حين وعد كامارا بالاستمرارية والتعافي الاقتصادي.



وجرت جولة الإعادة بعد عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على 55% من الأصوات اللازمة للفوز مباشرة في الجولة الأولى من التصويت يوم 7 مارس.



وسيترك الرئيس المنتهية ولايته إرنست باي كوروما منصبه بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات – وفقا للحد الذي يفرضه الدستور على مدد الترشح للرئاسة.



وبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت حوالي 3.18 مليون شخص في جولة الإعادة التي أجريت يوم السبت.



وتلك الانتخابات هي أول انتخابات عامة منذ أن تعافت البلاد من أزمتين رئيسيتين إحداهما تفشي فيروس الإيبولا (2014 – 2016) والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من أربعة آلاف شخص والانهيارات الطينية القاتلة التي دفنت مئات الأشخاص في عام 2017.