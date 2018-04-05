سائق السيارة النقل المتسبب في مصرع 20 شخصا بسوهاج يسلم نفسه للشرطة

سلم سائق السيارة النقل المتسبب في مصرع 20 شخصا إثر اصطدام سيارته بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقلهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي السريع بدائرة مركز أخميم، نفسه اليوم الخميس، لمركز شرطة أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم بحضور أنور ك. س. "56 عاما- سائق سيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة المعادي لتجارة الحديد المسلح" إلى مركز شرطة أخميم من تلقاء نفسه وتم سؤاله حول الحادث وتحرر بأقواله المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كانت السيارة النقل قد اصطدمت في ساعة متأخرة من مساء أمس بسيارة أجرة عقب انفجار إطارها الخلفي وانقلابها على جانب الطريق مما نتج عنه مصرع قائدها و19 شخصا من الركاب بينهم 11 طفلا كانوا في طريقهم من مركز إسنا بالأقصر لحضور حفل زفاف.